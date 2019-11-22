НОК України назвав переможців конкурсу спортивних світлин

В Олімпійському домі підвели підсумки Всеукраїнського конкурсу спортивних світлин, який щороку проводиться Національним олімпійським комітетом України.

Журі, до складу якого увійшли імениті фотожурналісти, відомі олімпійці та фахівці, обрало кращі світлини у трьох категоріях: серед професіоналів, аматорів та дітей до 16 років. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Категорія “Фотографи-професіонали”

1. Дмитро Скубіцький (Дніпропетровська обл.)

2. Олег Дубина (Полтавська обл.)

3. Сергій Гомон (Вінницька обл.)

Категорія “Фотографи-аматори”

1. Анастасія Дмитренко (Львівська обл.)

2. Віктор Флентін (Хмельницька обл.)

3. Єлизавета Миколаєнко (Донецька обл.)

Категорія “Діти до 16 років”

1. Микита Ігнатов (Чернігівська обл.)

2. Катерина Волощук (Чернівецька обл.)

3. Марко Зайчук (Івано-Франківська обл.)

НОК України назвав переможців конкурсу спортивної фотографії / Фото: НОК України

Загалом на конкурс надійшло близько 300 фоторобіт з різних куточків України, які відображали різноманітні події зі спортивного життя.

Офіційне нагородження лауреатів фотоконкурсу відбудеться у лютому 2020 року.