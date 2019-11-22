Мирон Маркевич може очолити клуб із казахстанської Прем’єр-ліги

Глава комітету національних збірних Української асоціації футболу, заслужений тренер України Мирон Маркевич може очолити один із провідних клубів казахстанської Прем’єр-ліги.

Найближчим часом у клубі, назва якого поки не розголошується, може відбутися відставка головного тренера. Тоді керівництво може зробити вибір на користь українського фахівця, повідомляє Vesti.kz.

Раніше 68-річний український фахівець очолював львівські "Карпати", харківський "Металіст" і "Дніпро", який 2015 року вивів у фінал Ліги Європи. Також він не раз ставав призером чемпіонату України. 2010 року Мирон Маркевич був головним тренером футбольної збірної України.

Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, за підсумками головного турніру казахстанської Прем'єр-ліги перші 3 місця посіли "Астана", "Кайрат" і "Ордабаси". Столичний клуб очолює українець Роман Григорчук, якого жорстко критикують за провальні результати в Лізі Європи. Алматинців тренує білорус Анатолій Шпилевський. Його підопічні лідирували в турнірній таблиці, але, зазнавши в останніх турах дві несподівані поразки, втратили чемпіонство. У клубі з Шимкента з минулого року працює грузин Кахабер Цхададзе, при ньому клуб "Ордабаси" піднявся минулого сезону з 4 місця на 3-е.

Фото: sport-xl.org