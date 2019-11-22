“Хімнасія” не відпустила Марадону з посади головного тренера

Аргентинський футбольний клуб “Хімнасія” не відпустив Марадону з посади головного тренера.

59-річний фахівець продовжить працювати з командою, повідомляє XSPORT.

Раніше президент клубу Габріель Пеллегріно повідомив, що Марадона пішов у відставку з власної волі, незважаючи на прохання гравців команди залишитися. Втім, керівництво все ж таки не прийняло цієї відставки.

За інформацією ESPN, біля клубного офісу зібралися футболісти і вболівальники, щоб підтримати тренера.

Таким чином, Марадона разом із тренерським штабом продовжить готувати команду до гри проти “Арсеналу-Саранді”.

“Хімнасія” наразі посідає 22 місце в чемпіонаті Аргентини.

Фото: EnLaRaya