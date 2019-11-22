“Хімнасія” не відпустила Марадону з посади головного тренера
Укрінформ
Аргентинський футбольний клуб “Хімнасія” не відпустив Марадону з посади головного тренера.
59-річний фахівець продовжить працювати з командою, повідомляє XSPORT.
Раніше президент клубу Габріель Пеллегріно повідомив, що Марадона пішов у відставку з власної волі, незважаючи на прохання гравців команди залишитися. Втім, керівництво все ж таки не прийняло цієї відставки.
За інформацією ESPN, біля клубного офісу зібралися футболісти і вболівальники, щоб підтримати тренера.
Таким чином, Марадона разом із тренерським штабом продовжить готувати команду до гри проти “Арсеналу-Саранді”.
“Хімнасія” наразі посідає 22 місце в чемпіонаті Аргентини.
Фото: EnLaRaya