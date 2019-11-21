FIFPro розчарована дискваліфікацією Тайсона

Міжнародна федерація футболістів вимагала скасувати червону картку капітану «Шахтаря».

Міжнародна федерація асоціацій професіональних футболістів (FIFPro) висловила невдоволення рішенням КДК УАФ про дискваліфікацію півзахисника «Шахтаря» Тайсона на 1 матч, повідомляє сторінка FIFPro в Twitter.

«Ми розчаровані рішенням УАФ дискваліфікувати Тайсона на один матч. Застосовувати санкції до жертви расової дискримінації - це за межами розуміння. Це грає на руку тим, хто пропагує таку огидну поведінку», - сказано в заяві FIFPro.

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FIFPro зверталася в УАФ з питання скасування червоної картки Тайсона.

Нагадаємо, що КДК УАФ покарав Тайсона за показаний в цьому поєдинку середній палець уболівальникам київського «Динамо». Бразильский футболіст отримав дискваліфікацію на один матч і умовну дискваліфікацію ще на два.