FIFPro розчарована дискваліфікацією Тайсона

FIFPro розчарована дискваліфікацією Тайсона

Укрінформ
Міжнародна федерація футболістів вимагала скасувати червону картку капітану «Шахтаря».

Міжнародна федерація асоціацій професіональних футболістів (FIFPro) висловила невдоволення рішенням КДК УАФ про дискваліфікацію півзахисника «Шахтаря» Тайсона на 1 матч, повідомляє сторінка FIFPro в Twitter.

«Ми розчаровані рішенням УАФ дискваліфікувати Тайсона на один матч. Застосовувати санкції до жертви расової дискримінації - це за межами розуміння. Це грає на руку тим, хто пропагує таку огидну поведінку», - сказано в заяві FIFPro.

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FIFPro зверталася в УАФ з питання скасування червоної картки Тайсона.

Нагадаємо, що КДК УАФ покарав Тайсона за показаний в цьому поєдинку середній палець уболівальникам київського «Динамо». Бразильский футболіст отримав дискваліфікацію на один матч і умовну дискваліфікацію ще на два.

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