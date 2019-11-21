УПЛ оголосила про проведення акції “Ні расизму!”

Матчі 15 туру Favbet Ліги привернуть увагу громадськості до необхідності боротьби з будь-якими проявами дискримінації та расизму на стадіонах.

Дирекція УПЛ ухвалила рішення провести акцію “Ні расизму!”, яка передуватиме всім поєдинкам 15 туру Favbet Ліги. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

“Послання “Ні расизму!” покликане підвищити обізнаність громадськості про прояви нетерпимості та дискримінації у футболі, а також ставить за мету подальший розвиток ідей і стратегій по боротьбі з цим ганебним явищем”, - йдеться в повідомленні.

Перед початком матчів команди виходитимуть на поле з антирасистськими вимпелами та банерами “Ні расизму!”.

Як повідомлялося, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав київський футбольний клуб “Динамо” за неналежну поведінку фанів у матчі 14 туру УПЛ проти “Шахтаря”. Як зазначив відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко, "Динамо" покарано за расистські вигуки, а саме імітацію криків мавп.