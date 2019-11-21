“Шахтар” заплатить штраф за оголошення російською під час матчу з “Динамо”

КДК УАФ на своєму засіданні 21 листопада розглянув епізод із поведінкою диктора під час матчу 14-го туру УПЛ “Шахтар” - “Динамо” (1:0), який відбувся 10 листопада у Харкові.

Як стало відомо “Футбол 24”, донецький футбольний клуб “Шахтар” отримав 20 тисяч гривень штрафу як господар поля за оголошення російською.

Під час матчу “Шахтар” - “Динамо”, який проходив на стадіоні ОСК “Металіст”, арбітр гри Микола Балакін кілька разів просив зробити оголошення про неприпустимість проявів расизму. Ці оголошення прозвучали російською.

Раніше повідомлялося, що після розгляду подій, які мали місце під час матчу 14-го туру “Шахтар” — “Динамо”, КДК УАФ покарав київський клуб штрафом і одним матчем без глядачів, а півзахисника “Шахтаря” Тайсона - дискваліфікацією на один матч.

Наразі "гірники" очолюють турнірну таблицю чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги, “Динамо” відстає на 13 очок.

Фото: ФК "Шахтар"