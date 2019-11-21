Тренер "Олександрії" Шаран дискваліфікований на дві гри чемпіонату УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оголосив про дискваліфікацію наставника "Олександрії" Володимира Шарана на дві гри.

Крім того, ще один матч додано у вигляді умовного покарання, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Без свого головного тренера "Олександрія" проведе поєдинки проти луганської "Зорі" та чернігівської "Десни".

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Дві жовті картки і вилучення Шаран отримав у матчі 14-го туру чемпіонату України проти донецького "Олімпіка" за суперечки з арбітром Сергієм Бойком.