Тренувальні збори членів збірної України на Invictus Games-2020 відкрилися - МВС

Тренувальні збори членів Національної збірної України Invictus Games-2020 відкрилися у четвер, 21 листопада.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні відкрилися тренувальні збори наших неповторних Нескорених! Попереду на 20 спортсменів, серед яких п’ять представників органів системи МВС, очікує насичений тиждень тренувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це початок активного етапу п'ятимісячної підготовки до Ігор Нескорених, що проходитимуть у травні 2020 року в Гаазі.

Як повідомлялося, "Ігри нескорених-2020" пройдуть 9 – 16 травня 2020 року в Гаазі (Нідерланди). Україна втретє візьме участь у змаганнях. Зважаючи на високий рівень організації та популярність "Ігор нескорених" в Україні, Фундація "Ігор нескорених" (Invictus Games) збільшила квоту для української команди — з 15 до 20 осіб.

Минулого року українська збірна на "Іграх нескорених-2018" виборола 20 медалей.