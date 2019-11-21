ФК "Мілан" запропонував Ібрагімовичу контракт на 6 млн євро

Італійський фуьбольний клуб "Мілан" хоче бачити у своєму складі 38-річного форварда американської команди "Лос-Анджелес Гелаксі" Златана Ібрагімовича.

Італійці запропонували знаменитому шведу контракт на шість місяців з можливістю продовження на рік. За півтора року Ібоагімович зможе заробити 6 млн євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Разом з тим, видання пише: "У 38 років повернення до Серії А може виявитися виснажливим. Цей крок Ібрагімович зробить лише в тому випадку, якщо буде упевнений у власних силах".

Додамо, що після 12-ти турів Серії А "Мілан" з 13-ма очками йде на 14-у місці. Наступний матч чемпіонату країни команда проведе проти "Наполі" 23 листопада.