Волейболістки “Хіміка” з поразки дебютували в Лізі чемпіонів

Волейболістки южненського клубу “Хімік” першими в історії українського волейболу пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів, але стартували з поразки.

Українська команда з великим рахунком програла в Італії чинному переможцю Ліги - волейбольному клубу “Новара”. Про це повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.

Поєдинок “Новара” (Італія) - “Хімік” 1-го туру волейбольної Ліги чемпіонів відбувся 20 листопада в Pala Igor Gorgonzola і завершився з рахунком 3:0 (25:17, 25:10, 25:7).

Зазначимо, що у своєму квартеті українки отримали у суперники трьох європейських грандів на чолі з чинним володарем найпочеснішого континентального клубного трофею. В іншому матчі групи польський "Лодзь" на власному майданчику у напруженішому протистоянні здолав опір німецького "Штутгарта" - 3:2 (16:25, 25:22, 25:19, 16:25, 15:10).

26 листопада “Хімік” вдома зіграє проти польського клубу “Лодзь”. Поєдинок відбудеться у ФСК “Олімп” і розпочнеться о 18.00.

Фото: odessa.online