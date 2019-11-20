«Мотор» зіграв внічию з «Кілем» в Лізі чемпіонів

Чемпіон України гідно протистояв лідеру групи.

Запорізький «Мотор» в 9-у турі гандбольної Ліги чемпіонів зіграв внічию на виїзді з німецьким «Кілем» 32:32. Про це повідомляє Укрінформ.

Протягом матчу перевага переходила від однієї команди до іншої. «Мотор» виграв перший тайм 17:16 і мав перевагу в три м'ячі в другій половині. «Кіль» зрівняв рахунок і міг вирвати перемогу, але запорожці відбили атаку господарів на останніх секундах - 32:32.

Найрезультативніший у складі «Мотора» - Борис Пуховський (10 м'ячів).

«Мотор» набрав 2 очки і залишив останнє місце в групі. Наступний матч в Лізі чемпіонів «Мотор» зіграє 27 листопада вдома проти португальського «Порту».

Нагадаємо, що в 8-у турі ЛЧ «Мотор» поступився на чужому майданчику ффранцузькому «Монпельє» 30:34.