“Челсі” подав ще одну апеляцію щодо трансферного бана

Лондонський футбольний клуб “Челсі” продовжує спроби оскаржити трансферний бан, отриманий в лютому від ФІФА на два вікна.

Керівництво “Челсі” подало чергову апеляцію у цій справі й хоче заслухати рішення до старту зимового трансферного вікна. Про це повідомляє Dynamomania.com.

За інформацією британських ЗМІ, 20 листопада спортивний арбітражний суд почне розгляд апеляції лондонського клубу, але терміни, що вимагаються для вирішення справи, невідомі.

Заборону на трансфери протягом двох вікон "Челсі" отримав у лютому і кілька разів подавав протести, які були відхилені.

Міжнародна Федерація футбольних асоціацій (ФІФА) визнала клуб винним у порушенні правил міжнародних трансферів неповнолітніх гравців. Лондонський клуб не міг підписувати гравців влітку 2019 року і не зможе це робити в січні 2020-го.

Наразі “Челсі” посідає 3 місце в таблиці АПЛ.

Фото: Sky Sports