Шпиг переобраний президентом Асоціації аматорського футболу України

Понад 60 делегатів з усіх регіонів України зібралися у київському Будинку футболу для участі в черговій VII звітно-виборчій конференції Асоціації аматорського футболу України (ААФУ).

Президентом ААФУ переобраний Федір Шпиг, який керує асоціацією з моменту її заснування 1998 року, повідомляє Укрінформ.

Обов'язки першого віцепрезидента виконуватме Олександр Каденко, віцепрезидентів - Андрій Біба і Тарас Клим.

ААФУ проводить чемпіонат та Кубок країни серед аматорів, дитячі турніри "Шкіряний м’яч" різних віків і інші масові футбольні заходи. Зокрема, змагання "Шкіряного м’яча" проходять у чотирьох вікових групах - серед 11-, 12-, 13- та 14-річних футболістів. Фінальні турніри збирають учасників як у столичному регіоні, так і в інших містах України - у Львові, Івано-Франківську, Сумах, Чернівцях, Кременчуку, Славуті, Новій Каховці, Бердянську, Миргороді.