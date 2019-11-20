Зірковий форвард американського баскетбольного клубу “Лос-Анджелес Лейкерс” Леброн Джеймс встановив унікальне досягнення в НБА.

Леброн Джеймс за ігрову кар’єру зробив тріпл-дабл проти кожної з 30 команд НБА. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Останньою виявилася команда “Оклахоми”, поєдинок з якою завершився з рахунком 112:107. В цьому матчі Джеймс зробив тріпл-дабл: 25 очок, 11 підбирань і 10 передач.

Відео рекорду:

Нагадаємо, триразовий чемпіон НБА Леброн Джеймс очолив рейтинг кращих гравців НБА за останні 10 років за версією видання ESPN. За цей час він виступав за “Клівленд”, “Маямі”, а наразі є гравцем “Лейкерс”.