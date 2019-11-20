Федерер переміг Зверєва у першому матчі латиноамериканського турне

Знаменитий швейцарський тенісист (3-я "ракетка" світу) обіграв представника Німеччини Олександра Зверєва (7) у першому поєдинку турне Латинською Америкою.

Зустріч на Movistar Arena у столиці Чилі Сантьяго зібрала майже 13 тисяч глядачів. Матч тривав три сети - 6:3, 4:6, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті майстер-клас для маленьких гравців, дали інтерв'ю.

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Федерер і Звєрєв також зіграють у Буенос-Айресі (Аргентина), Боготі (Колумбія), Мехіко (Мексика) та Кіто (Еквадор).