"Продексім" стартує в елітраунді футзальної Ліги чемпіонів УЄФА

У середу, 20 листопада, чемпіон України з футзалу херсонський "Продексім" розпочне виступи в елітному раунді головного клубного турніру континенту - Лізі чемпіонів УЄФА.

Суперниками українського клубу у квартеті D будуть футзалісти білоруської "Столиці", іспанської "Барселони" та чеської "Спарти". Матчі пройдуть 20-23 листопада у Мінську, повідомляє Укрінформ.

Розклад змагань у групі D:

1-й тур

20.11. 16.00 "Барселона" - "Спарта"

20.11. 18.30 ."Столиця"- "Продексім"

2-й тур

21.11. 16.00. "Продексім" - "Барселона"

21.11. 18.30. "Столиця" - "Спарта"

3-й тур

23.11. 11.00. "Спарта" - "Продексім"

23.11. 13.30. "Барселона" - "Столиця".

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Переможці кожної з груп вийдуть до Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, який проходитиме 23-25-го або 24-26 квітня 2020 року на майданчику одного з