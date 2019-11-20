Дієго Марадона залишив посаду головного тренера “Хімнасії”

Головний тренер аргентинського футбольного клубу “Хімнасія і Есгріма” легендарний Дієго Марадона залишив клуб.

Це стало відомо від президента клубу Габріеля Пеллегріно, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

“Бос “Хімнасії” розповів, що Марадона не звільнений, а пішов у відставку з власної волі, незважаючи на прохання гравців команди залишитися”, - йдеться в повідомленні.

Про бажання залишити клуб 59-річний аргентинський фахівець заявляв раніше. Це пов’язано з тим, що Пеллегріно не має наміру висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах нового глави клубу, а Марадона виступав на його підтримку.

Дієго Марадона очолював “Хімнасію” лише 2 місяці - із кінця вересня. З того часу команда під його керівництвом провела 8 матчів, здобула 3 перемоги і наразі посідає лише 22 місце в турнірній таблиці.