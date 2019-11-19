«Тоттенгем» звільнив головного тренера

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно вивів команду у фінал ЛЧ.

«Тоттенгем» звільнив Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Почеттіно очолював «Тоттенгем» з 2014 року. У минулому сезоні він вивів команду у фінал Ліги чемпіонів, де «Шпори» поступилися «Ліверпулю» (0:2).

Причина звільнення – незадовільні результати команди в цьому сезоні. «Тоттенгем» йде на 14-му місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 14 очок в 12 турах. Від зони вильоту команду відділяє шість очок.

Серед претендентів на місце Почеттіно – Жозе Моурінью і Массіміліано Аллегрі. Керівництво «Шпор» також розгляне кандидатури менеджера «Борнмута» Едді Хау, наставника «Лейпцига» Юліана Нагельсмана і головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта.

Наступний матч «Шпори» проведуть в суботу, 23 листопада, коли відправляться в гості до «Вест Гему».