Збірна України з футболу U17 виграла першу квалфікацію Євро-2020
Зустріч щойно завершилася на стадіоні португальського міста Мангуалде, повідомляє Укрінформу.
Інший поєдинок 3-го туру Грузія - Албанія також завкінчився нульовою нічиєю.
У попередніх матчах підопічні Олександра Петракова з однаковим рахунком 2:0 обіграли ровесників з Грузії та Албанії .
Підсумкове становище команд у кваліфікаційному квартеті 8: Україна - 7 очок, Португалія - 5, Грузія - 2, Албанія - 1.
Як інформувало агентство, до елітного раунду відбору виходять дві найсильніші команди кожної з 13-ти груп та чотири найкращі збірні, які посіли треті місця (за результатами зустрічей з двома лідерами своєї групи). Матчі цієї стадії відбудуться у березні.
Фінальний турнір першості Європи 2020 року пройде в Естонії у травні.