Збірна України з футболу U17 виграла першу квалфікацію Євро-2020

Футболісти юнацької збірної України U17 (вік гравців до 17-ти років) зіграли унічию (0:0) з португальцями заключний матч стартового кваліфікаційного турніру і з першого місця вийшли до елітраунду Євро-2020.

Зустріч щойно завершилася на стадіоні португальського міста Мангуалде, повідомляє Укрінформу.

Інший поєдинок 3-го туру Грузія - Албанія також завкінчився нульовою нічиєю.

У попередніх матчах підопічні Олександра Петракова з однаковим рахунком 2:0 обіграли ровесників з Грузії та Албанії .

Підсумкове становище команд у кваліфікаційному квартеті 8: Україна - 7 очок, Португалія - ​​5, Грузія - 2, Албанія - 1.

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Як інформувало агентство, до елітного раунду відбору виходять дві найсильніші команди кожної з 13-ти груп та чотири найкращі збірні, які посіли треті місця (за результатами зустрічей з двома лідерами своєї групи). Матчі цієї стадії відбудуться у березні.

Фінальний турнір першості Європи 2020 року пройде в Естонії у травні.