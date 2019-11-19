Молодіжна футбольна збірна України зіграла внічию з Азербайджаном

Футболісти молодіжної збірної України (вік гравців до 21-року) завершили у вівторок внічию (1:1) товариський поєдинок проти ровесників з Азербайджану.

Зустріч на стадіоні "Далга Арена" в Баку принесла результат 1:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Назарій Русин (65-та хвилина) - складі українців; Озан Кокчу (48) - у господарів поля. В нашій команді було два вилучення - на 45+3 та 90+6 хвилинах.

Як інформувало агентство, у відбірковому турнірі кваліфікації Євро-2021 підопічні Руслана Ротаня виступають у групі 8.

Становище команд у турнірній таблиці: Данія - 12 очок (після 4-х ігор), Румунія - 9 (4), Фінляндія - 7 (5) , Україна - 3 (4), Північна Ірландія - 2 (4), Мальта - 1 (3).