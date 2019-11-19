До України екстрадували підозрюваного у розкраданні майна спортцентру «Авангард»

Чеська Республіка видала українського громадянина, розшукуваного за підозрою у розкраданні обладнання дитячо-юнацького спортивного центру профспілок Києва «Авангард».

Про це повідомили у пресслужбі столичної прокуратури.

“За запитом органів прокуратури України Чеська Республіка видала українського громадянина, якого розшукували за підозрою у розкраданні обладнання Дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок міста Києва «Авангард», закупленого за державні кошти”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, у 2010 році за результатами проведення процедури тендерної закупівлі між спортивним центром та приватним товариством укладено договір на закупівлю обладнання для льодової арени, а також утворення та підтримання штучного льоду, на загальну суму майже 15 млн гривень.

Незважаючи на перерахування коштів, обладнання так і не було поставлено, а всі подальші фінансово-господарські відносини між підприємством і приватною фірмою, а саме: складання додаткового договору зберігання зазначеного обладнання, були спрямовані на приховування факту розкрадання цього майна, заявили у прокуратурі.

У вересні 2018 року гендиректору товариства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем). Надалі у зв’язку з ухиленням від слідства його оголосили в розшук, а у липні 2019 суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 жовтня 2019 року підозрюваного заарештували на території Чехії.

За результатами розгляду запиту української сторони компетентними органами Чеської Республіки прийнято рішення про екстрадицію вказаної особи. У понеділок, 18 листопада 2019 року, в аеропорту «Бориспіль» у супроводі працівників Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України здійснено фактичну видачу підозрюваного українським правоохоронцям.

Наразі чоловіка затримано слідчими ГУ Нацполіції в Києві та до суду направлено клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу.