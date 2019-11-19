Девід Хей: Для Чісори бій з Усиком цікавіший за поєдинок з Паркером

Ексчемпіон світу з боксу Девід Хей, який є менеджером британського суперважковаговика Дерека Чісори, вважає, що поєдинок його підопічного з колишнім абсолютним чемпіоном світу у крузервейті Олександром Усиком може відбутися.

У грудні Чісора мав боксувати з Паркером, але той відмовився від бою, а тепер новозеландець набув форму і знову викликає британця на поєдинок, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Цей бій може відбутися, але для мене Усик є безумовним фаворитом, суперником, якого я хочу і якого хоче Дерек, - заявив Хей. - Дерек переміг би Паркера. Це мало стати просто сходинкою до бою з Усиком. Паркер сам відмовився від бою, тут немає провини Дерека. Вважаю, бій із Усиком більш цікавим, оскільки Олександр - обов'язковий претендент, абсолютний чемпіоном, боксер, у якого немає поразок.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня в Чикаго (США) у своєму дебютному поєдинку у суперважкій вазі українець Олександр Усик переміг американця Чазза Вїзерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду суперник українського боксера відмовився виходити в ринг.