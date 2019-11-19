Офіційний м’яч футбольного Євро-2020 виконаний у багатоколірній гамі

Збірна України з футболу гратиме на чемпіонаті Європи 2020 року різнокольоровими м'ячами.

На початку листопада стало відомо, що офіційним м'ячем фінальної частини Євро-2020 стане Uniforia. Втім, як стверджують авторитетні джерела, офіційний м'яч чемпіонату буде виконаний не в одній колірній гамі. Про це повідомляє Zbirna.com.

Поєдинки футбольного турніру вперше проходитимуть у 12 містах Європи, тому виробник вирішив випустити цілу колірну лінійку товару.

Нагадаємо, 17 листопада національна збірна України з футболу провела заключний поєдинок у відборі Євро-2020, в якому на 55-тисячному стадіоні "Райко Митич" у Белграді обмінялася голами з командою Сербії — 2:2. Україна вперше в історії пройшла календарний рік без жодної поразки і кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонату Європи з першого місця у своїй відбірковій групі.

Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться в Бухаресті 30 листопада. Офіційна церемонія розпочнеться о 19.00 за київським часом.