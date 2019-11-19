“Формула-1”: У Сан-Паулу встановили новий рекорд за швидкістю піт-стопа

Пілот “Ред Булл” (Red Bull) Макс Ферстаппен за допомогою своєї бригади механіків встановив новий рекорд “Формули-1” за швидкістю заміни чотирьох коліс.

У кваліфікації Гран-прі Бразилії в Сан-Паулу Red Bull оновила власний рекорд відразу на 0,06 с: перший піт-стоп Макса Ферстаппена зайняв менше двох секунд - лише 1,82 с. Про це повідомляє Motorsport.com.

Дві інші його зупинки зайняли 2,12 с і 2,17 с.

Завдяки новому рекорду Red Bull достроково гарантувала собі перемогу в неофіційному чемпіонаті піт-стопів нинішнього сезону. У команди 479 очок проти 429 у Williams і 305 у Ferrari.

До недавнього часу піт-стопи Red Bull займали чотири верхні рядки в офіційному списку рекордів. У всій “Формулі-1” лише команда Крістіана Хорнера вміє замінювати колеса швидше за 1,97 с. Її найкращий результат до Гран-прі Бразилії був зафіксований в Хоккенгаймі — 1,88 с. Другим за швидкістю є Williams, а всім іншим ще жодного разу не вдалося підкорити двосекундний кордон.

Як повідомлялося, 17 листопада в Сан-Паулу на автодромі Інтерлагос завершився 20-й етап чемпіонату світу з автоперегонів "Формула-1". Переможцем Гран-прі Бразилії став голландський пілот Макс Ферстаппен ("Ред Булл").