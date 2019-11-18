Беленюк опублікував посібник із самооборони для депутатів

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк поділився прийомами самозахисту.

Жан Беленюк після пленарного тижня у Верховній Раді відновив тренування і опублікував відео у Facebook.

“Невеликий відеопосібник із самооборони для депутатів, на яких періодично здійснюються напади”, - підписав публікацію спортсмен.

Нагадаємо, днями український борець і народний депутат України від партії “Слуга Народу” Жан Беленюк поскаржився, що в новий бюджет не заклали підвищення зарплат тренерам ДЮСШ.

За його словами, уряд також проігнорував фінансування спортивної інфраструктури та спортивної медицини: "Це означає, що в наступному олімпійському році у наших спортсменів не буде належних умов для підготовки до змагань".