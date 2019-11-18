VAR не вирішує проблеми, а лише відкладає їх - Платіні

Екс-президент УЄФА Мішель Платіні негативно висловився про впровадження системи відеодопомоги арбітрам (VAR) у світовий футбол.

За словами Мішеля Платіні, які передає видання Rai Sport, відеоповтори не вирішують проблеми, а лише відкладають їх.

“Мені треба було б півгодини, щоб пояснити чому VAR не вирішує проблеми, а лише відкладає їх. Я проти відеоповторів, це повна нісенітниця. Однак, їх уже не позбутися”, - цитує видання Sport Arena.

На сьогодні система VAR введена у всіх топ-5 європейських лігах, а в лютому 2020 року буде впроваджена і в Україні.

Читайте також: Міжнародні експерти оцінять тестування VAR в Україні

Нагадаємо, 2014 року Мішель Платіні став фігурантом корупційного скандалу у зв'язку з обранням господарів кубків світу з футболу 2018 року в Росії та 2022 року в Катарі. 2015 року комітет із питань етики ФІФА відсторонив функціонера від посади президента УЄФА спочатку на 90 днів, потім його дискваліфікували на 8 років, а ще пізніше цей строк було скорочено до чотирьох.

Зараз Мішель Платіні вимагає від організації компенсації за чотири роки у розмірі 7,2 млн євро, включаючи 5,5 млн євро заборгованої зарплати.

Фото: Getty Images