Кубок України з водного поло виборола збірна Харківщини

У Дніпрі завершився національний кубковий турнір з водного поло серед жіночих команд.

Кубок України з водного поло, формат якого припускав лише півфінали і фінали, проходив 16 - 17 листопада в плавальному басейні ДНУ міста Дніпро, повідомляє Objectiv.tv.

На першій стадії збірна Харківської області виграла у команди дніпровського національного університету з рахунком 14:6. В іншому півфінальному поєдинку збірна Донецької області виявилася сильнішою за збірну Київщини - 11:8.

Таким чином, боротьба за другий за статусом трофей звелася до суперництва перших команд чемпіонату. У фіналі Кубка України збірна Харківщини перемогла донеччанок з рахунком 12:6.

У матчі за третє місце команда ДГУ обіграла команду Київщини - 18:9.

Нагадаємо, що в травневому фінальному турі харків'янки виграли у донеччанок, але в підсумку посіли 2 місце.