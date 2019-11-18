Кубок України з водного поло виборола збірна Харківщини
Кубок України з водного поло, формат якого припускав лише півфінали і фінали, проходив 16 - 17 листопада в плавальному басейні ДНУ міста Дніпро, повідомляє Objectiv.tv.
На першій стадії збірна Харківської області виграла у команди дніпровського національного університету з рахунком 14:6. В іншому півфінальному поєдинку збірна Донецької області виявилася сильнішою за збірну Київщини - 11:8.
Таким чином, боротьба за другий за статусом трофей звелася до суперництва перших команд чемпіонату. У фіналі Кубка України збірна Харківщини перемогла донеччанок з рахунком 12:6.
У матчі за третє місце команда ДГУ обіграла команду Київщини - 18:9.
Нагадаємо, що в травневому фінальному турі харків'янки виграли у донеччанок, але в підсумку посіли 2 місце.