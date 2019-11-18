Українці увійшли до ТОП-20 на чемпіонаті світу з гірського бігу

Україна увійшла до топ-20 у командних змаганнях на довгих дистанціях (41,5 км; +2184 м/-2184 м) на чемпіонаті світу з гірського бігу, який проходив 15-16 листопада у місті Вілья-Ла-Ангостура (Аргентина).

Всі українські спортсмени у другий день змагань в Аргентині дісталися фінішу і посіли 13 місце у змаганнях серед жінок і 16-те – серед чоловіків. Чемпіонами світу стали француженки та іспанці. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

В індивідуальному заліку серед жінок до 50-ки найсильніших увійшла Юлія Тарасова. Із часом 4:44.02 год вона стала 42-ю. У чоловіків найшвидшим серед українців був Ігор Слюсаренко - з часом 4:11.07 год він фінішував 65-м.

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У перший день чемпіонату світу під проливним дощем атлети змагалися з бігу на класичних, коротких дистанціях. Україну представляли троє спортсменів. У змаганнях серед жінок Олена Китиця фінішувала 33-ю на дистанції 14,7 км з перепадом висот +754 м/-754 м (1:28.08 год), Олександр Ченікало фінішував 40-м (1:13.31 год). Богдан Кондрашов змагався серед юніорів і на дистанції 7,6 км (+393 м/-475 м) посів 43-тє місце (42.49 хв).