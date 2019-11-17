«Донбас» програв «Краковії» і вилетів з Континентального кубка

Українські хокеїсти посіли третє місце в групі.

«Донбас» програв заключний матч третього раунду Континентального кубка. У Кракові чемпіон України з хокею в серії булітів поступився місцевій «Краковії» (1:2), повідомляє Укрінформ.

«Донбас» програвав після двох періодів 0:1, але відігрався на початку третього періоду після шайби Віталія Ляльки. Основний час і овертайм завершились внічию 1:1. А у серії післяматчевих булітів «Краковія» перемогла 3:0.

«Донбас» набрав 5 очок і посів третє місце в групі, поступившись «Німану» і «Краковії» за результатами особистих зустрічей. Чемпіон України здобув лише одну перемогу на груповому етапі, обігравши «Бейбарис» з Казахстану (5:3).