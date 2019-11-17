Формула-1: Ферстаппен переміг на Гран-прі Бразилії

Провал «Феррарі» - обидва пілоти не фінішували.

В Сан-Паулу на автодромі Інтерлагос завершився 20-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Гран-прі Бразилії став голландський пілот Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Про це повідомляє Укрінформ.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») переміг у кваліфікації Гран-прі Бразилії і саме він фінішував першим у основній гонці. Це восьма перемога Ферстаппена в кар’єрі. Ферстаппен втримався на чолі гонки, незважаючи на численні аварії на трасі і перезапуски гонки.

Другим сенсаційно фінішував Пьєр Гаслі («Торо Россо»). Це перший подіум в кар’єрі француза. Третє місце у Льюїса Гемілтона («Мерседеса»), який на останніх колах ризиковано обійшов Олександра Албона («Ред Булл»).

Відзначимо, що не зуміли фінішувати обидва пілоти «Феррарі». За 6 кіл до завершення гонки Шарль Леклер і Себастьян Феттель зіткнулися і зійшли з траси. Не фінішував також другий пілот «Мерседеса» Валттері Боттас.

Після 20-и етапів перше місце у загальному заліку впевнено посідає чемпіон цього сезону Гемілтон, який набрав 396 очок. Боттас другий - 314 очок. Ферстаппен піднявся на третє місце – 260 очок.

Останній 21-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Гран-прі Абу-Дабі відбудеться 29 листопада - 1 грудня в Абу-Дабі (ОАЕ) на трасі Яс Маріна.