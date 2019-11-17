Команда не зупинялась після пропущених м’ячів – Шевченко

Головний тренер збірної задоволений гравцями, які в матчі проти Сербії вийшли на зміну.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував нічию з Сербією (2:2) в заключному матчі кваліфікації Євро-2020. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Футбол 1».

«Я радий, що вдалося провести рік без поразок. 2019 рік вийшов дуже-дуже хорошим. Вдячний хлопцям за гру. Було непросто. У вболівальників не було можливості підтримати збірну, а це дуже важливо для нас. Хлопці не зупинялися, виконували заплановане до кінця. Хороший матч вийшов. Спочатку другого тайму трошки втратили контроль, помилилися, пропустили, але в кінці знайшли в собі сили і проявили бійцівські якості.

Команда контролювала хід матчу, але погано починала кожен з таймів. Десь не розібралися, обговоримо це в команді. Пенальті на Матвієнку був: на повторі бачив, що м'яч потрапив йому в руку. Але команда після пропущеного гола не зупинилася, був малюнок гри. Неможливо постійно показувати хороший футбол, але ми до цього прагнемо.

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Задоволений грою футболістів, які замінили відсутніх основних гравців. Сидорчук, Коваленко і Циганков провели хороший матч. Нам довелося трошки змінити свою систему. Шахов і Шепелєв теж відмінно увійшли в гру. У нас вже з'являється кістяк не тільки основного складу, а й конкуруючого запасу, який добре входить у гру і дає все необхідне команді - як в атаці, так і в захисті. Сьогодні я дуже задоволений.

Подивимося жеребкування, але думки про Євро-2020 є вже давно. Треба буде визначити суперників у товариських матчах з прицілом на майбутніх суперників у фінальній стадії турніру. Цей процес уже пішов. Будемо обговорювати моменти і чекати жеребкування», - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Україна посіла перше місце у відбірковій групі на Євро-2020. Наша збірна пройшла весь відбір без поразок - шість перемог і дві нічиї із загальним рахунком 17:4. Другу путівку на чемпіонат Європи з нашої групи виборола Португалія. Серби залишилися третіми в групі.