Португалія вийшла на футбольне Євро-2020

Збірна Португалії стала 16-м учасником фінального турніру XVI чемпіонату Європи з футболу.

У заключному відбірковому матчі чинні володарі титулу з рахунком 2:0 обіграли на виїзді команду Люксембургу і слідом за збірною України кваліфікувалися на Євро-2020 з другого місця групи В, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів у складі португальців стали Бруну Фернандеш, який відзначився на 39-й хвилині, та Кріштіану Роналду (86).

Підсумкове турнірне становище: Україна - 20 очок, Португалія - ​​17, Сербія - 14, Люксембург - 4, Литва - 1.

Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться 30 листопада у Бухаресті (Румунія). Матчі XVI чемпіонату Європи пройдуть у 12 містах континенту з 12 червня по 12 липня 2020 року.