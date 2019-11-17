«Динамо» розгромило «Оболонь-Бровар-2» в контрольному матчі

«Динамо» розгромило «Оболонь-Бровар-2» в контрольному матчі

Укрінформ
«Покер» в активі уругвайського півзахисника «Динамо» Карлоса де Пени.

Під час паузи на матчі збірних київське «Динамо» зіграло спаринг проти клубу другої ліги «Оболонь-Бровар-2» і перемогло 5:0, повідомляє Укрінформ.

На клубному стадіоні «Динамо» перемогло в контрольному матчі «Оболонь-Бровар-2» - 5:0. М’ячі забили: Карлос де Пена (чотири), Фран Соль.

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За «Динамо» повний матч відіграли легіонери - Піварич, Кадар, Кадірі, Дуелунд, Сідклей, де Пена, Соль.

Нагадаємо, «Динамо» зараз посідає 4-е місце в УПЛ, а «Оболонь-Бровар-2» -  11-е в другій лізі.

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