Жіноча збірна Японії виграла домашній Кубок світу з боротьби; українки - шості

У Наріті (Японія) сьогодні, 17 листопада, завершився Кубок світу з жіночої боротьби.

Збірна України посіла шосте місце, поступившись у стиковому поєдинку росіянкам за додатковими показниками - 5:5 (41:62), повідомляє Укрінформ.

Свої сутички виграли Марія Винник (вагова категорія до 50 кг), Соломія Винник (53 кг), Олена Кремзер (57 кг), Тетяна Ріжко (62 кг) і Алла Белінська (72 кг).

У фіналі японки взяли гору над американками - 7:3, а в матчі за "бронзу" китаянки побороли монголок - 7:3.

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Підсумкова класифікація. 1. Японія. 2. США. 3. Китай. 4. Монголія. 5. Росія. 6. Україна.