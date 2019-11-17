Сербія - Україна: текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі

Національна збірна України з футболу у неділю, 17 листопада, проведе заключний, 8-й поєдинок відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020, в якому на 55-тисячному стадіоні "Райко Митич" у Белграді зустрінеться з командою Сербії.

Матч о 16.00 покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1", текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

Це друга зустріч суперників в офіційних турнірах. У червні на "Арені Львів" підопічні Андрія Шевченка розгромили балканців з рахунком 5:0. Загалом в активі українців шість перемог над сербами (різниця м'ячів - 14:1).

Зустріч Сербія - Україна обслуговуватиме суддівська бригада із Шотландії на чолі з Боббі Медденом.

"Синьо-жовті" достроково гарантували участь на чемпіонаті Європи. Серби зберігають шанси вийти на Євро-2020.

В іншому матчі ігрового дня відбіркової групи В зійдуться збірні Люксембургу та Португалії.

Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - ​​14 (7), Сербія - 13 (7), Люксембург - 11 (7), Литва - 1 (8).

Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться 30 листопада у Бухаресті (Румунія). Матчі XVI чемпіонату Європи пройдуть у 12 містах континенту з 12 червня по 12 липня 2020 року.