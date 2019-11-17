Тім обіграв Зверєва і став другим фіналістом Підсумкового турніру ATP

У Лондоні на О2 Арені завершується заключний тенісний турнір року.

У другому півфінальному матчі на Підсумковому турнір-2019 в Лондоні австрієць Домінік Тім обіграв Олександра Зверєва з Німеччини 7:5, 6:3, повідомляє Укрінформ.

П’ята ракетка світу Домінік Тім переміг Олександра Зверєва у двох сетах 7:5, 6:3 і став другим фіналістом Підсумкового турнірі-2019.

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Фінал Підсумкового турніру Домінік Тім – Стефанос Циципас зіграють 17 листопада. Початок – о 20:00.

Нагадаємо, у першому півфінальному матчі на Підсумковому турнір-2019 в Лондоні грек Стефанос Циципас обіграв швейцарця Роджера Федерера 6:3, 6:4.