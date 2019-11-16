Збірна України з футболу U17 перемогла Албанію у відборі Євро-2020

Футболісти юнацької збірної України U17 (вік гравців до 17-ти років) здобули другу перемогу на кваліфікаційному турнірі Євро-2020, що триває в Португалії.

У суботу підопічні Олександра Петракова на стадіоні міста Мангуалде обіграли команду Албанії - 2:0, повідомляє Укрінформ.

Голи на рахунку Дмитра Шостака (57-я хвилина) та Марка Мампасі (84).

В іншому поєдинку ігрового дня португальці зустрінуться з грузинами.

У першому турі українці були сильнішими однолітків з Грузії - 2:0. Заключний поєдинок наша команда проведе 19 листопада проти господарів турніру португальців. Початок зустрічі о 17.00.

Становище команд у квартеті 8: Україна - 6 очок (після 2-х ігор), Португалія - ​​3 (1), Грузія - 0 (1), Албанія - 0 (2).

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До елітного раунду відбору вийдуть дві найсильніші команди кожної з 13-ти груп та чотири найкращі збірні, які посіли треті місця (за результатами зустрічей з двома лідерами своєї групи). Матчі цієї стадії відбудуться у березні. Фінальний турнір першості Європи 2020 року пройде в Естонії у травні.