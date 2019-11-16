Українські митці підтримали вітчизняних олімпійців

Головна ідея проекту – об'єднання енергії спорту, мистецтва і моди, яке надихне нашу олімпійську збірну на гарні виступи в Токіо наступного року.

В Національному художньому музеї України відбулося відкриття виставки, яка присвячена унікальному проекту компанії INTERTOP у співпраці з Національним олімпійським комітетом України та NAMU. Мета проекту – надихнути на перемоги наших спортсменів на Іграх ХХХІІ Олімпіади-2020 в Токіо, повідомляє сайт НОК України.

На захід завітали уславлені олімпійці країни: президент НОК України, Олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Сергій Бубка, Олімпійський чемпіон з веслування на байдарках і каное Юрій Чебан, Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко, срібний призер Олімпійських ігор з боксу Денис Берінчик, бронзова призерка Олімпійських ігор з гандболу Лариса Заспа, бронзова призерка у потрійному стрибку Олена Говорова, багаторазовий медаліст чемпіонатів світу та Європи з плавання Михайло Романчук, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи зі стрибків у воду Юлія Прокопчук, призер чемпіонатів світу та Європи Станіслав Горуна; генеральний директор компанії Intertop Ukraine Сергій Бадрітдінов, генеральна директорка NAMU Юлія Литвинець та інші поважні гості.

«Подібні ініціативи дуже важливі для нашого суспільства, адже привертають увагу до сфери спорту, мистецтва, моди. У кожного українця буде чудова нагода приєднатися до нашої Олімпійської сім'ї, відчути олімпійський дух й підтримати наших спортсменів», - відзначив президент НОК України Сергій Бубка та подякував за ініціативу компанії INTERTOP та художникам, які долучилися до цього проекту.

З нагоди Олімпійських ігор-2020 компанія INTERTOP випускає колекцію одягу, до якої увійдуть футболки, присвячені олімпійським видам спорту, з авторськими принтами–творами відомих українських художників. Головна ідея проекту – об'єднання енергії спорту, мистецтва і моди, яке надихне нашу олімпійську збірну на гарні виступи в Токіо наступного року.

Виставка у NAMU діятиме з 23 листопада до 6 грудня.

Колекція надійде у продаж в мережу магазинів INTERTOP, сайт intertop.ua, а також буде доступна всім гостям Національного художнього музею України в березні 2020 року. Так, купуючи цю колекцію, кожен українець і українка зможуть не лише продемонструвати свою позицію вболівальника, а й фактично підтримають наших спортсменів, адже частина прибутку від продажу перерахують на підтримку олімпійської збірної України.