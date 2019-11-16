Українець Семенов фінішував 23-м в біатлонному спринті у Норвегії

Перемогою німецького біатлоніста Йоганнеса Кюна завершилася у суботу спрінтерскоя гонка на Міжнародних передсезонних змаганнях в Шушене (Норвегія).

Кюн подолав дистанцію за 25 хвилин 40,31 секунди (1 промах на вогневих рубежах), повідомляє Укринформ.

Друге місце посыв норвежець Александер Андерсен, а трійку кращих біатлоністів гонки замкнув француз Мартен Фуркад.

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Українець Сергій Семенов прийшов до фінішу з 23-м результатом (1 хвилина 16,1 секунди відставання, 1 промах). Ще один наш біатлоніст - Андрій Доценко був лише 78-м.

На фото: Сергій Семенов.