Сьогодні зіграють півфінали Підсумкового турніру ATP

У Лондоні на О2 Арені триває заключний тенісний турнір року.

Сьогодні зіграють півфінальні матчі на Підсумковому турнір-2019 в Лондоні, повідомляє Укрінформ.

У півфіналах зіграють: Стефанос Циципас (Греція) – Роджер Федерер (Швейцарія) (16:00), Домінік Тім (Австрія) – Олександр Зверєв (Німеччина) (22:00).

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Нагадаємо, в останньому матчі в групі Зверєв обіграв росіянина Даніїла Медведєва 6:4, 7:6 і вийшов у півфінал. Зверєв здобув дві перемоги, як і Рафаель Надаль, але випередив його за результатом очної зустрічі.