Коноплянка і Малиновський повернулися до тренувань у складі збірної

Збірна України провела перше тренування в Белграді перед матчем проти Сербії.

Збірна України продовжує підготовку до завершального матчу відбору на Євро-2020 проти Сербії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Вчора українці провели тренування на стадіоні клубу «Чукарічкі». До тренувань в загальній групі повернувся півзахисник «Шахтаря» Євген Коноплянка. Хавбек пропустив товариський матч проти Естонії (1:0) через хворобу.

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Також разом з командою займався Руслан Малиновський. Півзахисник «Аталанти» вчора приєднався до збірної. Гру з Естонією хавбек пропустив у зв'язку з народженням дочки.

Нагадаємо, Україна і Сербія зіграють у неділю, 17 листопада, в Белграді. Початок матчу о 16:00. Команда Андрія Шевченка достроково вийшла на Євро-2020 після перемоги над Португалією (2:1) в жовтні.