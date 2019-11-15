Швеція вийшла на футбольне Євро-2020
Компанію збірним Бельгії, Італії, Росії, Польщі, України, Іспанії, Англії, Франції, Туреччини, Чехії та Фінляндії склали футболісти національної команди Швеції, повідомляє Укрінформ.
Шведи оформили путівку на Євро-2020 у Бухаресті, де обіграли збірну Румунії - 2:0.
Результати матчів, які відбулися 15 листопада:
група D: Швейцарія - Грузія - 1:0, Данія - Гібралтар - 7:0
турнірне становище: Данія - 15 (після 7-ми ігор), Швейцарія - 14 (7), Ірландія - 12 (7), Грузія - 8 (8), Гібралтар - 0 (7);
група F: Іспанія - Мальта - 7:0, Норвегія - Фарерські острови - 4:0, Румунія - Швеція - 0:2
турнірне становище (після 9-ти турів): Іспанія - 23 очки, Швеція - 18, Румунія - 14, Норвегія - 14, Фарерські острови - 3, Мальта - 3;
група J: Боснія і Герцеговина - Італія - 0:3, Фінляндія - Ліхтенштейн - 3:0, Вірменія - Греція - 0:1
турнірне становище (після 8-ми турів): Італія - 24 очки, Фінляндія - 18, Греція - 11, Вірменія - 10, Боснія і Герцеговина - 10, Ліхтенштейн - 2.
Розклад решти поєдинків 9-го туру кваліфікації Євро-2020.
турнірне становище: Голландія - 15 (після 6-ти ігор), Німеччина - 15 (6), Північна Ірландія - 12 (6), Білорусь - 4 (7), Естонія - 1 (7);
група І: Кіпр - Шотландія, Росія - Бельгія, Сан-Марино - Казахстан
турнірне становище (після 8-ми турів): Бельгія - 24 очки, Росія - 21, Кіпр - 10, Шотландія - 9, Казахстан - 7, Сан-Марино - 0;
група G: Словенія - Латвія, Ізраїль - Польща, Австрія - Північна Македонія
турнірне становище (після 8-ми турів): Польща - 19, Австрія - 16, Північна Македонія - 11, Словенія - 11, Ізраїль - 11, Латвія - 0;
група Е: Хорватія - Словаччина, Азербайджан - Вельс
турнірне становище: Хорватія - 14 очок (після 7-ми ігор), Угорщина - 12 (7), Словаччина - 10 (6), Вельс - 8 (6), Азербайджан - 1 (6).
За підсумками групового етапу кваліфікації, який завершиться 19 листопада, визначаться 20 учасників фінальної стадії Євро-2020 - по дві кращих команди в усіх десяти групах. Останні чотири путівки отримають переможці стикових матчів плей-офф Ліги націй УЄФА.
Матчі фінальної стадії чемпіонату Європи пройдуть з 12 червня по 12 липня 2020 року