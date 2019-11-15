Швеція вийшла на футбольне Євро-2020

У кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з футболу вже визначилися 12 (половина) учасників фінального турніру континентальної першості.

Компанію збірним Бельгії, Італії, Росії, Польщі, України, Іспанії, Англії, Франції, Туреччини, Чехії та Фінляндії склали футболісти національної команди Швеції, повідомляє Укрінформ.

Шведи оформили путівку на Євро-2020 у Бухаресті, де обіграли збірну Румунії - 2:0.

Результати матчів, які відбулися 15 листопада:

група D: Швейцарія - Грузія - 1:0, Данія - Гібралтар - 7:0

турнірне становище: Данія - 15 (після 7-ми ігор), Швейцарія - 14 (7), Ірландія - 12 (7), Грузія - 8 (8), Гібралтар - 0 (7);

група F: Іспанія - Мальта - 7:0, Норвегія - Фарерські острови - 4:0, Румунія - Швеція - 0:2

турнірне становище (після 9-ти турів): Іспанія - 23 очки, Швеція - 18, Румунія - 14, Норвегія - 14, Фарерські острови - 3, Мальта - 3;

група J: Боснія і Герцеговина - Італія - 0:3, Фінляндія - Ліхтенштейн - 3:0, Вірменія - Греція - 0:1

турнірне становище (після 8-ми турів): Італія - 24 очки, Фінляндія - 18, Греція - 11, Вірменія - 10, Боснія і Герцеговина - 10, Ліхтенштейн - 2.

Розклад решти поєдинків 9-го туру кваліфікації Євро-2020.

16 листопада:

група С: Німеччина - Білорусь, Північна Ірландія - Голландія;

турнірне становище: Голландія - 15 (після 6-ти ігор), Німеччина - 15 (6), Північна Ірландія - 12 (6), Білорусь - 4 (7), Естонія - 1 (7);

група І: Кіпр - Шотландія, Росія - Бельгія, Сан-Марино - Казахстан

турнірне становище (після 8-ми турів): Бельгія - 24 очки, Росія - 21, Кіпр - 10, Шотландія - 9, Казахстан - 7, Сан-Марино - 0;

група G: Словенія - Латвія, Ізраїль - Польща, Австрія - Північна Македонія

турнірне становище (після 8-ми турів): Польща - 19, Австрія - 16, Північна Македонія - 11, Словенія - 11, Ізраїль - 11, Латвія - 0;

група Е: Хорватія - Словаччина, Азербайджан - Вельс

турнірне становище: Хорватія - 14 очок (після 7-ми ігор), Угорщина - 12 (7), Словаччина - 10 (6), Вельс - 8 (6), Азербайджан - 1 (6).

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За підсумками групового етапу кваліфікації, який завершиться 19 листопада, визначаться 20 учасників фінальної стадії Євро-2020 - по дві кращих команди в усіх десяти групах. Останні чотири путівки отримають переможці стикових матчів плей-офф Ліги націй УЄФА.

Матчі фінальної стадії чемпіонату Європи пройдуть з 12 червня по 12 липня 2020 року