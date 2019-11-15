Зверєв став останнім півфіналістом Підсумкового турніру ATP

У Лондоні на О2 Арені триває заключний тенісний турнір року.

Німець Олександр Зверєв обіграв росіянина Даніїла Медведєва (6:4, 7:6) в третьому турі групового етапу Підсумкового турніру-2019 в Лондоні, повідомляє Укрінформ.

В останньому матчі в групі Зверєв обіграв Медведєва 6:4, 7:6 і вийшов у півфінал. Зверєв здобув дві перемоги, як і Рафаель Надаль, але випередив його за результатом очної зустрічі.

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Таким чином, стали відомі усі півфіналісти Підсумкового турніру АТР в Лондоні. Це Стефанос Циципас, Олександр Зверєв, Домінік Тім і Роджер Федерер.

16 листопада у півфіналах зіграють: Циципас – Федерер (16:00), Тім – Зверєв (22:00).