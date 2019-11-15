Завацька вийшла до чвертьфіналу турніру WTA серії Challenger в Х'юстоні

П'ята "ракетка" України 19-річна волинянка Катаріна Завацька пробилася до 1/4 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Oracle Challenger Series в Х'юстоні (США) з призовим фондом $162,48 тис.

У третьому колі змагань в штаті Техас посіяна під 4-м номером Завацька (№107 світового рейтингу) завдала поразки 13-му номеру "посіву" американці Енн Лі (№147) - 6:3, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.

За вихід до півфіналу Завацька зустрінеться із посіяною під 7-м номером швейцаркою Штефані Фогеле (№118), яка взяла гору над американкою Усуе Майтане Арконада (№138) - 6:1, 6:2.

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22-річна Ангеліна Калініна з Нової Каховки (№161 світового рейтингу) у третьому раунді Oracle Challenger Series поступилася американці Коко Вандевеге (№328) - 3:6, 3:6.

Турнір в Х'юстоні пройде до 17 листопада.