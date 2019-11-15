Фінляндія вперше в історії пробилась на футбольне Євро

Вже відомо 11 фіналістів Євро-2020.

У матчі 9-го туру відбіркового турніру на Євро-2020 Фінляндія вдома обіграла Ліхтенштейн 3:0 і виборола путівку у фінальну частину змагань, повідомляє Укрінформ.

Історичного успіху Фінляндія досягнула після перемоги над Ліхтенштейном 3:0. За фінів забивали Яссе Туомінен і Теему Пуккі (двічі).

Фінляндія набрала 18 очок і за тур до закінчення відбіркового турніру гарантувала собі друге місце в групі і путівку на Євро-2020. Переможцем цієї групи стала збірна Італії.

Таким чином, збірна Фінляндії вперше в своїй історії візьме участь у чемпіонаті Європи. Раніше команда не виходила в заключну частину як Євро, так і чемпіонатів світу.

Нагадаємо, на Євро-2020 вже пробилися збірні Бельгії, Італії, Росії, Польщі, України, Іспанії, Англії, Франції, Туреччини і Чехії.