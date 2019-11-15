Молодіжна збірна України з футболу програла данцям у відборі на Євро-2021

Футболісти української "молодіжки" (вік гравців до 21-го року) зазнали третьої поразки у кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

"Синьо-жовті" у своєму четвертому відбірковому поєдинку програли у Львові команді Данії - 2:3, повідомляє Укрінформ.

На "Арені Львів" м'ячі забили: Назарій Русин (63-тя хвилина), Георгій Цитаїшвілі (73) - у складі господарів; Андреас Ольсен (5, 24, 59) - у гостей.

Мадс Бех на 73-й хвилині залишив данців у меншості.

Микола Шапаренко на 73-й хвилині не реалізував пенальті.

Наступні поєдинки у кваліфікації Євро-2021 збірна України проведе на виїзді проти Мальти (27 березня) та вдома з Північною Ірландією (31 березня).

Як інформувало агентство, до фінальної стадії молодіжного Євро-2021 потраплять переможці дев'яти груп, краща друга збірна, а також чотири переможці плей-офф за участю решти других команд. Ще дві путівки забронювали собі господарі першості Угорщина та Словенія.

Турнірне становище: Данія - 12 очок (після 5-ти ігор), Румунія - 9 (4), Фінляндія - 7 (5), Україна - 3 (3), Північна Ірландія - 2 (4), Мальта - 1 (3).