Надаль обіграв Циципаса на Підсумковому турнірі ATP

У Лондоні на О2 Арені триває заключний тенісний турнір року.

Іспанець Рафаель Надаль обіграв грека Стефаноса Циципаса (6:7, 6:4, 7:5) в третьому турі групового етапу Підсумкового турніру-2019 в Лондоні, повідомляє Укрінформ.

Надаль здобув неймовірно важку перемогу над Циципасом, який грав вже у ранзі півфіналіста. Грек виграв перший сет на тай-бреку, але у другій і третій партії Надаль взяв по одній подачі суперника і у підсумку переміг – 6:7, 6:4, 7:5.

Надаль здобув другу перемогу в групі, але його вихід залежить від останнього матчу в групі між російським тенісистом Даніїлом Медведєвим і Олександром Зверєвим з Німеччини. Якщо Медведєв переможе, то Надаль виходить у півфінал. У разі перемоги Зверєва, саме німець проходить далі, бо в групі він переміг Надаля і має перевагу в особистих зустрічах.

Нагадаємо, в третьому турі Підсумкового турніру АТР в Лондоні Роджер Федерер обіграв Новака Джоковича 6:4, 6:3 і вийшов до півфіналу. Федерер здобув другу перемогу в групі і посів друге місце. А переможцем цієї групи став австрієць Домінік Тім.