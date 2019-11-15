Хокеїсти "Донбаса" в овертаймі програли "Німану" у Континентальному кубку

У п'ятницю, 15 листопада, в польському місті Краків стартував півфінальний турнір Континентального кубка IIHF, в якому бере участь чемпіон України хокейний клуб "Донбас".

У першій грі українська команда в овертаймі поступилася фавориту групи, віце-чемпіону Білорусі гродненському "Німану" - 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1), повідомляє Укрінформ.

Шайби закинули: Євген Бєлухін (25-та хвилина), Айнарс Подзіньш (50) і Віктор Захаров (55) - у складі українського клубу; Артем Левша (2), Єгор Степенов (10), Ігор Варивончик (42) та Микита Ремезов (64)- у білорусів.

В інший зустрічі сьогодні зіграють "Краковія" (Польща) та "Бейбарис" (Казахстан).

Турнір у Кракові триватиме до 17 листопада. Завтра "Донбас" зустрінеться з "Бейбарисом", а у неділю - з "Краковією".

Паралельно у данському місті Воєнс проходять матчі другого півфінального квартету Континентального кубка. Грають команди "Сеннерюск" (Данія)."Ам'єн" (Франція), "Ноттінгем Пантерз" (Англія) та "Ференцварош" (Угорщина).

До суперфіналу вийдуть по дві команди з кожної групи.

Як інформувало агентство, у жовтні "Донбас" став переможцем другого раунду Континентального кубка, перегравши у Броварах латвійський "Мого", румунську "Корону" та сербську "Црвену Звезду".