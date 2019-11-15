Збірна України з футболу прилетіла до Белграда на матч із сербами

Літак Запоріжжя - Белград приземлився 15 листопада у столиці Сербії з футболістами збірної України на борту. Післязавтра команда проведе поєдинок відбору Євро-2020 проти господарів поля.

У складі збірної 24 гравці, в тому числі й хавбек Євген Коноплянка. Уранці в нього вже була нормальна температура, і лікарі дозволили подорож, повідомляє пресслужба УАФ.

"Новоспечений батько Руслан Малиновський прибув до Белграда з Мілана транзитом через Рим на годину раніше за команду. Тож збірну Руслан зустрів уже в готелі Crown Plaza, який стане третьою резиденцією "синьо-жовтих". З аеропорту до готелю збірники дісталися за 15-20 хвилин й особисто привітали партнера з народженням донечки. Малиновський - не єдиний, хто сьогодні отримує привітання. Вранці хлопці вітали із днем народження Віктора Циганкова, якому виповнилося 22 роки. Сьогодні українці проведуть вечірнє тренування на стадіоні "Чукарічки", - зазначається у повідомленні.

Як інформувало агентство, українська команда достроково з першого місце гарантувала собі участь у фінальній стадії Євро-2020.

Турнірне становище у квінтеті В: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - ​​14 (7), Сербія - 13 (7), Люксембург - 11 (7), Литва - 1 (8).