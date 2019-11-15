Безус був найкориснішим футболістом матчу Україна - Естонія

Найкориснішим гравцем учорашнього товариського футбольного поєдинку Україна - Естонія (1:0) за оцінками компанії InStat став хавбек української команди Роман Безус.

Рейтинг ефективності гри Романа склав 305 балів, повідомляє Zbirna.com.

"За 45 хвилин, проведених на полі, Безус виконав 49 техніко-тактичних дій (ТТД) з браком у 24 відсотки. В активі хавбека бельгійського "Гента" переможний м'яч, ще два удари по воротах, дві гострі передачі, п'ять виграних єдиноборств та 10 відборів, перехоплень і підбирань", - зазначається у повідомленні.

До трійки кращих футболістів поєдинку, що пройшов у Запоріжжі, також увійшли українські захисники Ігор Пластун (294 бали) та Сергій Болбат (283).